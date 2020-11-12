12.11.2020 (10:15)
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России выполнили полеты в сложных метеорологических условиях
В Калужской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях.
Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия группы руководства полетами с летными экипажами в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.
Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полеты по маршруту, тактические пуски и заходы на посадку по приборам.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Всего за летную смену было совершено 6 вылетов, задействовано свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.