12.11.2020 (10:15)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

В Калужской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях.

Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия группы руководства полетами с летными экипажами в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.

Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полеты по маршруту, тактические пуски и заходы на посадку по приборам.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 6 вылетов, задействовано свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице