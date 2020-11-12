Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.11.2020 (10:15)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

В Калужской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях.

Особенностью данной летной смены являлась отработка взаимодействия группы руководства полетами с летными экипажами в условиях выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.

Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полеты по маршруту, тактические пуски и заходы на посадку по приборам.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 6 вылетов, задействовано свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты с дозаправкой в воздухе
Экипажи Су-35С ВВО в ходе тренировки отработали перехват скоростной цели
Экипажи новейших истребителей Су-35С Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальней авиации выполнили полеты в ночное время суток

Метки:
Самолеты , ВВС , Специальная подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false