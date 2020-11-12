12.11.2020 (10:00)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты с дозаправкой в воздухе

В Амурской области на аэродроме Украинка экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полетные задания в условиях темного времени суток. Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 4 часов.

В ходе полетов летчики дальней авиации отработали дозаправку в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Дистанция между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцем при выполнении данного учебного элемента составляла менее 20 метров.

Полетные задания выполнены под руководством врио командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

Лётно-инструкторским составом авиационного соединения отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полетных заданий.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, как в светлое, так и темное время суток, при любых метеорологических условиях.

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