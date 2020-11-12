Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.11.2020 (09:45)

Эпидемическая обстановка не повлияла на выпуски учебными центрами младших специалистов

Несмотря на эпидемическую обстановку, выпускные экзамены двух крупнейших центров подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО) на Урале и в Поволжье, прошли в срок с соблюдением всех требований.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в ЦВО было переработано расписание занятий курсантов учебных центров. Изучение теории в классах и практика на тренажерах были организованы малыми группами с соблюдением социальной дистанции.

Всего в летнем периоде обучения межвидовой учебный центр войск связи в Ульяновской и окружной учебный центр в Свердловской областях подготовили более 2 тыс. младших специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по более чем 20 военно-учетным специальностям.

В ходе выпускных экзаменов курсанты выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, вождения колесной и гусеничной техники, а также нормативы по работе на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексах связи «Переселенец» и другой современной технике. Всего к экзаменам было допущено более 2 тыс. военнослужащих, завершивших обучение по специальностям операторов квантово-электронной и оптико-электронной техники связи, радиолокационных станций обнаружения и наведения, мастеров по ремонту вооружения и военной техники, командиров танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные реаниматологи провели более 200 часов в «красных зонах», помогая пациентам с COVID-19 в Курганской области
Главком ВМФ России проинспектировал НИИ спасания и подводных технологий в Ломоносове
Подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО производят специальную обработку транспорта для перевозки призывников
Расчеты РХБ защиты Приморской общевойсковой армии ВВО ежедневно обрабатывают 20 объектов военной инфраструктуры

Метки:
COVID-19 , Учебный центр , Центральный военный округ , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false