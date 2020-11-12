12.11.2020 (09:45)

Эпидемическая обстановка не повлияла на выпуски учебными центрами младших специалистов

Несмотря на эпидемическую обстановку, выпускные экзамены двух крупнейших центров подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО) на Урале и в Поволжье, прошли в срок с соблюдением всех требований.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в ЦВО было переработано расписание занятий курсантов учебных центров. Изучение теории в классах и практика на тренажерах были организованы малыми группами с соблюдением социальной дистанции.

Всего в летнем периоде обучения межвидовой учебный центр войск связи в Ульяновской и окружной учебный центр в Свердловской областях подготовили более 2 тыс. младших специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по более чем 20 военно-учетным специальностям.

В ходе выпускных экзаменов курсанты выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, вождения колесной и гусеничной техники, а также нормативы по работе на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексах связи «Переселенец» и другой современной технике. Всего к экзаменам было допущено более 2 тыс. военнослужащих, завершивших обучение по специальностям операторов квантово-электронной и оптико-электронной техники связи, радиолокационных станций обнаружения и наведения, мастеров по ремонту вооружения и военной техники, командиров танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты.

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