12.11.2020 (10:30)

Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами ВТА в Армению, перелетели на аэродромы базирования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами ВТА в Армению, перелетели на аэродромы базирования

Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24, задействованные в миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации после транспортировки самолетами военно-транспортной авиацией.

Вертолетчики выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента.

С 10 ноября 2020 г. в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня.

Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», и состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Большинство военнослужащих имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике.

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