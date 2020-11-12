12.11.2020 (09:23)
Военные реаниматологи провели более 200 часов в «красных зонах», помогая пациентам с COVID-19 в Курганской области
Военные реаниматологи-анестезиологи из состава сводного медицинского отряда Минобороны России провели более 200 часов в «красных зонах» перепрофилированных госпиталей, оказывая помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Курганской области.
С первого дня работы военные специалисты организовали круглосуточное дежурство в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. Ежедневно под наблюдением врачей-реаниматологов сводного медицинского отряда Минобороны России проходят лечение до 30 пациентов с крайне тяжелой и тяжелой формой течения болезни. Совместный непрерывный контроль военных специалистов и медицинского персонала больниц за больными позволяет своевременно прогнозировать, предупреждать и лечить неотложные состояния пациентов, возникающие при развитии болезни.
Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда – военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.
Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.