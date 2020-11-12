12.11.2020 (07:00)

Вертолеты ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вертолеты ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

В миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут задействованы вертолеты ВКС России.

Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в г. Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Справочно:

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

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