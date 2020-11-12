12.11.2020 (07:00)
Вертолеты ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
В миротворческой операции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут задействованы вертолеты ВКС России.
Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в г. Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.
Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.
Справочно:
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.