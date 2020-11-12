12.11.2020 (05:00)

Колонна миротворцев ЦВО, прибывших в Нагорный Карабах, прибыла в район сосредоточения в город Горис



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Колонна миротворцев ЦВО, прибывших в Нагорный Карабах, прибыла в район сосредоточения в город Горис

Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 км и прибыла в район сосредоточения в город Горис. В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни.

Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Он экипирован современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».

Переброска российского миротворческого контингента для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Справочно :

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 196 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

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