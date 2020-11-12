12.11.2020 (08:48)

Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» отработал приемы морского боя

С экипажем малого ракетного корабля «Вышний Волочек» Черноморского флота проведено учение по ведению боя с надводным кораблем условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением артиллерийских стрельб.

В ходе учения экипаж корабля совершил переход в морской полигон, где боевые расчёты обнаружили и классифицировали условную цель. В качестве надводной цели использовался морской щит-мишень.

После идентификации надводного объекта, как условного противника, военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части подготовили 100-миллиметровую артустановку А-190 к бою и выполнили наведение на цель. В результате выполнения экипажем МРК «Вышний Волочек» практических стрельб морская цель была успешно уничтожена.

Также личный состав провёл ряд артиллерийских стрельб из 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулеметов КПВ по макетам плавающим мин.

После проведения стрельб корабль продолжил выполнение задач по предназначению и приступил к отработке комплекса внутрикорабельных учений в соответствии с планом боевой подготовки.

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