12.11.2020 (09:00)

Главком ВМФ России проинспектировал НИИ спасания и подводных технологий в Ломоносове

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов проинспектировал Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ в Ломоносове. Он провел в институте рабочее совещание с участием руководства ВУНЦ ВМФ, начальниками органов управления Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий.

На совещании был заслушан доклад заместителя начальника НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ по научной работе капитана 1 ранга Евгения Таранухи об основных результатах научной деятельности института. Также на совещании главкому ВМФ было доложено, что в соответствии с планом научной работы на 2020 год институт выполняет около 40 научно-исследовательских работ, по ряду которых является головным исполнителем, осуществляет военно-научное сопровождение ряда НИОКР в рамках Гособоронзаказа.

Специалистами института за последние три года подано 35 заявок на изобретения и полезные модели, получено 30 патентов и реализовано более 30 рационализаторских предложений.

Как было отмечено на совещании под руководством Главкома ВМФ, - «Одним из значимых результатов научных исследований НИИ спасания и подводных технологий за последние 5 лет стала, разработанная специалистами Института и утвержденная Министром обороны Российской Федерации в 2014 году «Концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года». За последние 5 лет Институтом было переработано 14 нормативных правовых документов в области поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота.

Институтом обоснованы технические требования для создания мобильных комплексов спасательных средств модульного исполнения, позволяющих размещать их на неспециализированных судах, в том числе и на ледоколах для наращивания возможностей сил поисково-спасательного обеспечения. Реализацией выполнения данной научной работы стало изготовление серийных мобильных комплексов.

Институтом разработаны и экспериментально проверены новые режимы глубоководных водолазных погружений на глубину до 500 метров. Реализацией выполнения данных работ стало установление национального рекорда по безопасному освоению глубины 416 метров в морских условиях.

Сотрудниками НИИ спасания и подводных технологий разработана инструкция по проведению лечебной рекомпрессии при профессиональных водолазных заболеваниях и программа для автоматического выбора режима лечебной рекомпрессии, позволяющая в кратчайший срок выбрать оптимальный, из существующих в Военно-Морском Флоте режим лечебной рекомпрессии. Разработанные режимы могут использоваться в любых имеющихся барокамерах.

Как было доложено Адмиралу Николаю Евменову на совещании в НИИ спасания и подводных технологий, сотрудниками института были обоснованы технические требования к спасательному снаряжению подводника нового поколения и новому водолазному вентилируемому снаряжению. Реализацией выполнения данных работ стало изготовление спасательного снаряжение подводника нового поколения. На экспериментальной научно-исследовательской базе специалистами института было осуществлено более 300 выходов через торпедный аппарат и спасательный люк.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, в ходе инспекции института, осмотрел научно-экспериментальную базу НИИ спасания и подводных технологий ВМФ. В частности, - барокомплексы, гидробарокомплекс для проведения экспериментальных исследований по отработке технологий глубоководных насыщенных водолазных погружений на глубины до 500 метров, водолазный бассейн, предназначенный для проведения водолазных работ, проведения испытаний, подготовки операторов жестких водолазных скафандров и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов осмотрового класса. ( В состав бассейна входят, имитатор течения, позволяющий моделировать работу водолаза в условиях потока, система подготовки и очистки воды, система подводного видеонаблюдения и кессон для проведения подводной сварки и резки металлов)

Главкому ВМФ была продемонстрирована работа гидрорекомпрессионного комплекса и экспериментального комплекса аварийно-спасательных устройств подводной лодки, предназначенного для проведения исследований и испытаний выхода личного состава из аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Комплекс оборудован натурными макетами торпедного аппарата и спасательного люка подводной лодки.

Адмирал Николай Евменов, в ходе инспекции Института, также осмотрел мобильные комплексы телеуправляемых подводных аппаратов

При постановке задач перед руководству НИИ спасания и подводных технологий, Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов, отметил «Специалисты института будут и далее принимать участие в учениях и других мероприятиях подготовки сил ВМФ. В 2020 году более 30% военнослужащих Института были привлечены к участию в учении «Океанский щит» на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах и в специальном учении по специальным видам обеспечения ВМФ на Черноморском флоте и Каспийской флотилии».

«Одной из важнейших задач Института на перспективу останется военно-научное сопровождение военного кораблестроения, в своем сегменте, а также военно-научное сопровождение судоподъемных работ и испытания новой морской спасательной техники. Работа НИИ спасания и подводных технологий должна идти в ногу с развитием научно-технического прогресса в области спасания на море», - подчеркнул Главком ВМФ России.

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