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12.11.2020 (08:37)

Военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине обучили армейской тактической стрельбе

На Сахалине под руководством заместителя командира армейского корпуса Восточного военного округа генерал-майора Игоря Тимофеева прошло инструкторско-методическое занятие по армейской тактической стрельбе. На полигоне Успеновский военнослужащим было показано выполнение упражнений по армейской тактической стрельбе, которая включает в себя новые приёмы отработки точности стрельбы из стрелкового оружия.

В рамках проходящего занятия снайперы армейского корпуса ВВО привели оружие к нормальному бою, выверили прицелы и выполнили одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия,  в составе боевых двоек.

Стрельба велась на специально подготовленном войсковом стрельбище из положений лёжа, стоя и с колена по мишеням на различные дальности. Также боевая двойка снайперов показала выполнение стрельбы из здания и с крыши, при этом постоянно меняя огневые точки и положения для стрельбы.

Одним из самых сложных элементов упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна (платформы) по мишени из положения стоя.

Внедрение упражнений армейской тактической стрельбы в курс боевой подготовки повышает навыки скоростной стрельбы, совершенствует огневую выучку  военнослужащих, а также увеличивает шансы успешного выполнения боевых задач в ближнем бою.

Всего к показному инструкторско-методическому занятию по армейской тактической стрельбе было привлечено более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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