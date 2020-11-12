12.11.2020 (06:42)

Подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО производят специальную обработку транспорта для перевозки призывников

Специалисты РХБ защиты Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполняют специальную обработку транспорта, предназначенного для перевозки прибывающих военнослужащих для прохождения военной службы по призыву.

В целях предотвращения распространения вирусных заболеваний силами специалистов подразделений РХБ защиты с помощью устройств ДКВ-1М производится обработка специальными растворами салонов автомобильного транспорта, внутренней поверхности пассажирских железнодорожных вагонов и грузовых площадок авиационного транспорта после высадки воинских команд, перевозимых этим транспортом как в конечных пунктах назначения, так и при длительных промежуточных стоянках.

Транспортировка команд призывников производится в строгом соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции с соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Средствами защиты и обеззараживания команды призывников обеспечиваются на призывных пунктах на весь период маршрута движения.

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