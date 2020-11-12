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12.11.2020 (06:30)

Офицеры ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

Офицеры разведывательных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в армейской тактической стрельбе из автомата АК-74М и пистолета ПМ.

Для данной дисциплины на одном из полигонов оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, лазами подвесными мостками и коридорами для ведения стрельбы на ограниченной территории. В ходе выполнения упражнений от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров, но при этом оставаться максимально скрытыми от условного противника с учетом имеющихся препятствий.

Отработка самих упражнений предусматривает ведение стрельбы из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от ранее выполняемых упражнений, так как оценивается не только точность поражения цели, но и время, которое затратил военнослужащий на выполнение учебно-боевой задачи.

Данная методика стрельбы способствует подготовке солдат и офицеров для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства: домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов. Она позволяет выработать необходимые навыки, такие как скорость и точность поражения целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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