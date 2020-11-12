12.11.2020 (06:16)

Расчеты РХБ защиты Приморской общевойсковой армии ВВО ежедневно обрабатывают 20 объектов военной инфраструктуры

В Приморье подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ производят дезинфекцию объектов соединений и частей общевойскового объединения ВВО.

Только за сутки специалисты обеззараживают порядка 20 объектов военной инфраструктуры и более 6,5 тыс. кв. м.

Кроме объектов военной инфраструктуры специалисты производят обработку Дома офицеров в г. Уссурийске.

В УСВУ специалисты РХБ защиты четыре раза в сутки обрабатывают фасады зданий и прилегающие территории, а с помощью комплектов дезинфекции помещения и входы в здания.

К проведению дезинфекции привлекается около 30 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники.

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