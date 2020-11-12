12.11.2020 (06:00)

Около 1000 часов провели в воздухе беспилотные летательные аппараты ВВО за учебный год в Бурятии

В 2020 году беспилотные летательные аппараты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия провели в небе около тысячи часов. Они использовались в дневное и ночное время суток в различных климатических условиях.

Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений, контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО.

Установленные на БЛА «Орлан-10» видеокамеры в реальном времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования бронетехники.

Помимо этого беспилотники использовались в качестве летательных аппаратов условного противника. Они имитировали ударные БЛА. Специалисты радиоэлектронной борьбы учились выводить их из строя с помощью новейшей станции помех «Поле-21».

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