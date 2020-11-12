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12.11.2020 (05:30)

В Бурятии проведено пожарно-тактическое учение с пожарными подразделениями ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Республики Бурятия, проведено пожарно-тактическое учение с личным составом пожарных подразделений Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа на базе склада хранения материально-технических средств ГСМ.

По замыслу учения расчетам была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с ГСМ, где в случае возгорания возможен разлив нефтепродуктов с высокой скоростью горения, и парка вооружения и военной техники.

С пожарными командами были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, выполнены нормативы по оперативному выходу техники из парка, развертыванию пожарных машин, прокладки магистральных и рабочих линий.

Для проведения пожарно-тактического учения было привлечено более 30 пожарных команд, задействовано свыше 50 единиц специальной техники.

Стоит отметить, что в соединениях и воинских общевойскового объединения ВВО в Бурятии проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, также особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вблизи складов  ГСМ  и парков с вооружением и военной техникой.

Справочно:

На территории Республики Бурятия с октября по конец ноября  отмечается повышенный пожароопаснный период, в том числе из-за сильной ветреной погоды. Это приводит к быстрому увеличению площади возгораний и усложняет их ликвидацию.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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