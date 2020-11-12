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12.11.2020 (05:00)

Более тысячи сержантов армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах пройдут специальный курс обучения

На базе армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, перед началом нового учебного периода, стартовали сборы с сержантами.

Впервые в ходе сборов с военнослужащими будут проведены показные занятия по армейскому тактическому стрелковому многоборью.

В течение нескольких дней с командирами отделений, экипажей и артиллерийских расчетов пройдут инструкторско-методические занятия по организации повседневной жизнедеятельности, методике проведения занятий по основным предметам боевой подготовки с внедрением  опыта  вооружённых конфликтов.

При обучении младших командиров особое внимание будет уделено проведению практических занятий с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также современных технических средств разведки и наблюдения.

В ходе сборов все военнослужащие будут оценены по профессионально-должностной, физической, огневой подготовке, вождению автомобильной техники, боевых и специальных машин. Занятия будут проходить как в дневное, так и в ночное время суток. Всего к учебно-методическим сборам привлечено более 1000 младших командиров  подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы , Сборы , Восточный военный округ
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