12.11.2020 (04:40)

Экипажи Су-35С ВВО в ходе тренировки отработали перехват скоростной цели

Летчики авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, на истребителях Су-35С отработали перехват самолёта условного противника.

Роль самолёта-нарушителя выполнял истребитель Су-30СМ, который, не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам инфраструктуры Хабаровского края.

На перехват условного противника с одного из аэродромов Восточного военного округа были подняты сверхманёвренные истребители Су-35с, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные) пуски ракет класса «воздух-воздух». Для усложнения задачи Су-35с поиск «нарушителя» выполняли самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.

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