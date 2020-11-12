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12.11.2020 (04:40)

Экипажи Су-35С ВВО в ходе тренировки отработали перехват скоростной цели

Летчики  авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в  Хабаровском крае,  на истребителях Су-35С отработали перехват самолёта условного противника.

Роль самолёта-нарушителя выполнял истребитель Су-30СМ, который, не отвечая на запросы, пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения удара по важным объектам инфраструктуры Хабаровского края.

На перехват условного противника с одного из аэродромов Восточного военного округа были подняты сверхманёвренные истребители Су-35с, летчики которых успешно выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней учебные (электронные)  пуски ракет класса «воздух-воздух». Для усложнения задачи Су-35с  поиск «нарушителя» выполняли самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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