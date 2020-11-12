12.11.2020 (06:00)

Фотовыставка «Аристократы морей» открыта в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Фонд «МОРСКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны РФ открыли в Санкт-Петербурге фотовыставку «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ».

Выставка посвящена тем, кто 200 лет назад прославил Россию открытием шестого континента - Антарктиды, русским морякам, сделавшим это под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Будучи молодыми капитанами, исследователи нанесли на карту мира новый континент. После возвращения из дальнего двухлетнего похода Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев беззаветно посвятили жизнь российскому флоту: Лазарев заслуженно стал командующим Черноморским флотом, а Беллинсгаузен закончил свой славный жизненный путь в должности главного командира Кронштадтского порта, военного генерал-губернатора Кронштадта и командующего Балтийским флотом. При этом, как гласит летопись, жизнь этих мореплавателей сложилась таким образом, что после совместного похода к новой земле они никогда больше не встречались. Невидимая связь во времени двух величайших русских мореплавателей продолжается. Символично, что из Кронштадта в поисках нового континента вышли шлюпы «Восток» и «Мирный», сюда же корабли и вернулись в июле 1821 года.

В этом году выставка «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» была представлена в Российском центре науки и культуры в Праге, в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе, в Южной Америке на Огненной Земле в Морском музее Ушуайя (MUSEO MARÍTIMO Y EX PRESIDIO DE USHUAIA), в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова в Севастополе, в Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца.

Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

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