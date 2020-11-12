Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.11.2020 (01:00)

Военнослужащие ВДВ развернули пункт управления для проведения плановой командно-штабной тренировки с командованием КСОР ОДКБ

В рамках проведения командно-штабной тренировки с командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая впервые проходит в Московской области, военнослужащими ВДВ был развернут пункт управления КСОР.

Основная цель командно-штабной тренировки – апробация функционирования КСОР ОДКБ на основе средств автоматизации и управления Воздушно-десантных войск.

В командно-штабной тренировке принимают участие военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, Объединенного штаба ОДКБ и Секретариата ОДКБ.

Справочно:

В период с 11 по 12 ноября 2020 г. на территории Российской Федерации проходит командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.  Тренировка проводится под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ сформированы на основании Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 4 февраля 2009 г. и предназначены для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Командование ЗВО наградит военнослужащих, спасших троих детей из огня, во Владимирской области
Руководители военно-медицинских служб обсудили вопросы медобеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ
В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО
В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО в ходе тактико-специального занятия отработали отражение нападения на КПП

Метки:
Западный военный округ , ОДКБ , Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false