12.11.2020 (01:00)

Военнослужащие ВДВ развернули пункт управления для проведения плановой командно-штабной тренировки с командованием КСОР ОДКБ

В рамках проведения командно-штабной тренировки с командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая впервые проходит в Московской области, военнослужащими ВДВ был развернут пункт управления КСОР.

Основная цель командно-штабной тренировки – апробация функционирования КСОР ОДКБ на основе средств автоматизации и управления Воздушно-десантных войск.

В командно-штабной тренировке принимают участие военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, Объединенного штаба ОДКБ и Секретариата ОДКБ.

Справочно :

В период с 11 по 12 ноября 2020 г. на территории Российской Федерации проходит командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Тренировка проводится под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ сформированы на основании Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 4 февраля 2009 г. и предназначены для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ.

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