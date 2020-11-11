11.11.2020 (21:20)

Командование ЗВО наградит военнослужащих, спасших троих детей из огня, во Владимирской области

11 ноября около 5:50 военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа Виктор Шаталов и Мурад Аслуев, направляясь к месту службы на личном автомобиле, увидели загоревшийся частный деревянный жилой дом, расположенный д. Коурково (Владимирская обл.).

Военнослужащие остановились незамедлительно вышли из машины и направились к дому с целью оказания помощи. В горящем доме они обнаружили трёх детей 13, 11 и 9 лет, которые не могли самостоятельно выбраться из-за заблокированной входной двери. Военнослужащие эвакуировали детей из горящего дома, а также оказали содействие в спасении имущества.

Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. Дознаватели устанавливают причины произошедшего.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде.

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