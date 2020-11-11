11.11.2020 (21:08)
Оркестр Военной академии РХБ защиты поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
В Костроме духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко поздравил ветеранов и сотрудников УМВД России по Костромской области с профессиональным праздником.
В концертно-выставочном центре «Губернский» военные музыканты под управлением военного дирижера, заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна исполнили увертюру «02».
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Военная академия , Военное образование , Культура , Ансамбль , Социальное развитие