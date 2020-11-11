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11.11.2020 (19:47)

В Московском международном Доме музыки выступил женский хор Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

В Московском международном Доме музыки женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова представил программу «Победа глазами женщины». В сольном и хоровом исполнении прозвучали обработки известных военных песен, а также произведения разных жанров, в которых поётся о любви к родной земле, о мирной жизни, о вечных ценностях, о любви и верности — романсы, песни из кинофильмов, классические произведения и народные песни.

На сцене Камерного зала ансамбль представил новое творческое звено, образованное в 2019 году. Женский хор был сформирован после всероссийского конкурсного отбора, участие в котором приняли 600 талантливых девушек со всей России.

В настоящее время в хоре 17 вокалисток, среди них выпускницы ведущих государственных высших профессиональных учебных учреждений Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Астраханской, Уральской консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных, Академии хорового искусства им. В.С. Попова, Российской академии театрального искусства (ГИТИС), Центра оперного пения им. Г.П. Вишневской, Московского государственного института культуры и других. Большинство артисток — лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Ансамбль , Ансамбль имени Александрова , Социальное развитие , Концерты
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