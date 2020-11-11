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11.11.2020 (19:14)

Тхэквондистка ЦСКА Анастасия Артамонова завоевала серебро чемпионата России

В Москве стартовал чемпионат России по тхэквондо. Результатом первого дня соревнований для армейцев стали три награды — одна серебряная и две бронзовые.

Бронзовый призер VII летних Всемирных военных игр, бронзовый призер первенства Европы U21 младший сержант Анастасия Артамонова уступила Ларисе Медведевой в финальной схватке весовой категории до 46 кг. Обладательницами бронзовых наград стали Варвара Журавлева и Ирина Рогозина.

Серебряный призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионатов Европы Михаил Артамонов и серебряный призер 47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020, серебряный призер Кубка президента WT в европейском регионе рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Сергей Кирсанов, выступающие в весовой категории до 58 кг, разделили на чемпионате страны третье место. Первенствовал в данном весе Али Алиев. Серебро на свой счет записал Георгий Попов.

В среду, во второй соревновательный день чемпионата России по тхэквондо, будут разыграны медали в весовых категориях у женщин до 49 и 53 кг, у мужчин — до 63 кг. Турнир завершится в субботу, 14 ноября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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