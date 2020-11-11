11.11.2020 (19:10)

Воинский эшелон с выпускниками учебных центров РВСН прибыл в Новосибирск

Воинский эшелон с выпускниками учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыл в Новосибирск.

Более 1,5 тыс. военнослужащих, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей и водителей, специалистов по обслуживанию систем водоснабжения, систем энергоснабжения, а также по эксплуатации и ремонту систем связи, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Новосибирского ракетного соединения.

Воинский эшелон проделал путь через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областей.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. При отправке военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками).

В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: «оператор технических средств охранной сигнализации и телевидения», а также «специалист по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки».

Всего в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном будет доставлено около 2 тыс. выпускников учебных центров.

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