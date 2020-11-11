11.11.2020 (19:09)

В Новосибирске освятили многофункциональный медицинский центр Минобороны России

Сегодня в Новосибирске освятили многофункциональный медицинский центр Минобороны России, построенный на базе 425-го военного госпиталя. Обряд совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим по просьбе руководства госпиталя.

После чина освящения митрополит ознакомился с работой врачей и выразил им благодарность за их нелегкий труд, а также за проявленное милосердие и сострадание к пациентам медучреждения.

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест был построен в Новосибирске в мае 2020 года. С момента открытия в нем вылечили более 1,2 тыс. инфекционных больных. В разгар пандемии COVID-19 медцентр работает на полную мощность. Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население.

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