11.11.2020 (19:08)

Армейский дзюдоист завоевал «золото» первенства Европы U23 в Хорватии

В Порече (Хорватия) прошло первенство Европы по дзюдо среди молодежи (спортсмены до 23 лет). Первый соревновательный день принес спортсмену армейского клуба золотую награду.

Победитель первенства мира, бронзовый призер Кубка Европы прапорщик Константин Симеонидис, выступающий в весовой категории до 60 кг, победил на первенстве Европы по дзюдо среди молодежи. В финальной схватке армейский спортсмен одолел Темура Нозадзе из Грузии. На третью ступень пьедестала почета поднялись Туран Байрамов из Азербайджана и Джаба Папинашвили из Грузии.

«Я доволен завоеванной наградой. В прошлом году я выиграл юниорское первенство мира — это серьезный уровень и самая большая моя победа. «Золото» молодежной Европы, конечно, приятно, но по эмоциям мировой награде все-таки уступает. У нас почти не было сборов в этом году и потому подготовку нельзя назвать полноценной. С другой стороны, все были в равных условиях из-за пандемии, и решающим в этих обстоятельствах стали настрой и желание. Наверное, я был лучше готов и потому победил даже у таких серьезных соперников, как Папинашвили и Нозадзе. И если с последним мы давно друг друга знаем, то с Папинашвили встречались впервые и мне было очень интересно попробовать свои силы в борьбе с ним. Ни с одним из них не было легко», — сказал Константин Симеонидис Федерации дзюдо России.

Первенство Европы по дзюдо U23, собравшее спортсменов из 36 стран, завершилось 10 ноября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице