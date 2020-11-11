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11.11.2020 (19:07)

Руководители военно-медицинских служб обсудили вопросы медобеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ

11 ноября в Центре кризисного реагирования Организации договора о коллективной безопасности состоялась научно-практическая конференция с представителями военно-медицинских служб оборонных ведомств государств-членов ОДКБ по теме «Актуальные вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях».

Под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в мероприятии посредством видео-конференц-связи приняли участие руководители медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты государств-членов ОДКБ, представители Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Минобороны России.

Особое внимание участники конференции уделили обсуждению вопросов и обмену опытом организации противоэпидемических мероприятий в вооруженных силах государств-членов ОДКБ при распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19, особенностям медицинского обеспечения совместных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Были затронуты вопросы наращивания возможностей медицинской службы за счет включения в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ медицинских подразделений.

В настоящее время планируется усилить Коллективные миротворческие силы ОДКБ медицинским отрядом специального назначения, а в последующем проработать вопрос формирования сводного медицинского отряда с включением в его состав специалистов государств-членов ОДКБ.

Рассмотрены условия, оказывающие влияние на организацию медицинского обеспечения войск (сил) в военных конфликтах современности, вопросы организации оказания хирургической помощи в военных конфликтах, а также использование симуляционного оборудования при обучении оказания первой помощи.

Подводя итоги мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что специалистам удалось обсудить актуальные вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, наметить пути совершенствования и развития взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Конференции , Медицина , ОДКБ , Наука
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