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11.11.2020 (18:30)

В главной базе Северного флота встретили танкер «Сергей Осипов»

Сегодня в главной базе Северного флота — городе Североморске — состоялась торжественная встреча из похода большого морского танкера «Сергей Осипов», выполнявшего задачи обеспечения кораблей и судов арктической группировки во время их похода по морям Северного Ледовитого океана и большого противолодочного корабля «Североморск» в Северной Атлантике.

Танкер «Сергей Осипов» был ошвартован у своего штатного причала на мысе Шавор в Кольском заливе. Торжественная церемония встречи экипажа состоялась на пирсе. Капитан танкера доложил об успешном выполнении всех поставленных задач заместителю командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмиралу Дмитрию Украинцу, который поздравил моряков и группу морских пехотинцев, охранявших танкер, с возвращением домой. Капитану танкера был вручен традиционный жареный поросёнок.

В общей сложности судно находилось в море более трёх месяцев и прошло свыше 12 тыс. морских миль, выполнив несколько десятков передач на корабли и суда Северного флота топлива, воды и других видов жидких и твёрдых грузов. Операции по пополнению запасов кораблей от танкера проводились в условиях Арктики и Атлантики как на ходу, так и во время стоянок.

После отдыха на берегу экипаж большого морского танкера «Сергей Осипов» приступит к подготовке судна к новому периоду обучения и новым походам в море для обеспечения боевой и оперативной подготовки надводных кораблей и судов Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли , Торжественные церемонии
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