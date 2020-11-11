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11.11.2020 (17:37)

В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО

Первые команды призывников после прохождения карантина и сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции прибыли для прохождения службы в соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Перевозка военнослужащих была организована на военном автотранспорте, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК перед погрузкой личного состава и по прибытии команд к месту назначения.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в соединениях были развернуты посты барьерного контроля с бесконтактной термометрией, обработкой одежды, обуви и рук военнослужащих. 

Кроме того, в казарменных помещениях перед заселением личного состава была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасада здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты – антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски.

В ближайшее время призывники приступят к изучению дисциплинам начальной военной подготовки и освоению будущих военных специальностей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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