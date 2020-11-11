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11.11.2020 (17:44)

Экипажи подводных лодок «Магадан» и «Уфа» пройдут подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске

Экипажи строящихся на Адмиралтейских верфях подводных лодок проекта 636.3 «Магадан» и «Уфа» в ближайшее время пройдут подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ (Военного учебно-научного центра ВМФ). Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам состоявшегося в Адмиралтействе совещания, где рассматривались вопросы подготовки экипажей атомных и неатомных подводных лодок новых поколений.

«Подготовка будет вестись по специально разработанным программам, – сказал главком. – Эти программы учитывают ряд инновационных решений, реализованных при проектировании серии подводных лодок проекта 636.3, которая строится для Тихоокеанского флота. При подготовке подводников будут активно использоваться новейшие учебно-тренажерные комплексы».

Первым приступит к обучению экипаж подводной лодки «Магадан», спуск на воду которой состоится до конца текущего года. До 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый качественный уровень решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности.  

Подводные лодки проекта 636.3, строящиеся для Тихоокеанского флота, имеют улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки. 

«Экипажи серии подводных лодок этого проекта пройдут подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ (г. Обнинск). Эти программы позволяют подготовить личный состав к эксплуатации новых систем   подводных лодок, а затем выполнить задачу по всем этапам испытаний. Безусловно, что в процессе подготовки экипажа в Учебном центре будет использован опыт применения ракетного вооружения подводных лодок проекта 636.3 в ходе боевых действий против террористов на территории Сирии», – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

 При этом проект 636.3 учитывает специфику эксплуатации подлодок в условиях Дальнего Востока».

«Серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный учебно-научный центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок, – от проектирования до завершения строительства», - сказал главком.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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