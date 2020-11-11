Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.11.2020 (17:22)

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО в ходе тактико-специального занятия отработали отражение нападения на КПП

В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие мотострелкового взвода Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в ходе тактико-специального занятия отразили нападение условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) соединения.

По замыслу учения, дежурная смена военнослужащих суточного наряда была уничтожена внезапным нападением группой условных террористов. Ожидая подход основных сил соединения, члены незаконного формирования заминировали подступы к КПП. Снайперы мотострелкового взвода подразделения антитеррора в первые минуты столкновения уничтожили полевых командиров условных террористов. Саперы применили многоканальные полупроводниковые миноискатели ММП и провели инженерную разведку местности, обнаружив все заложенные взрывные устройства.

Перекрестным огнем автоматов АК-74М, АКСУ-74, пулеметов ПК военнослужащие смогли за короткое время отразить нападение условного противника и провести арест сдавшихся преступников.

В учении было задействовано около 70 военнослужащих и свыше 10 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота выполнили парашютные прыжки
Военнослужащие ЗВО за месяц продезинфицировали более 300 тыс. квадратных метров территории военных и социальных объектов в пяти регионах России
Более 4 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин
В Ленобласти кинологи ЗВО подготовят минно-розыскных собак к работе в зимних условиях

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false