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11.11.2020 (17:13)

В главной базе Северного флота почтили память союзников по антигитлеровской коалиции, погибших в Заполярье

Сегодня на военном мемориальном кладбище Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам российских, английских и канадского лётчиков, погибших на Кольском Севере в период обороны советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиком в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители управления Северного флота, городской администрации и воспитанники Североморского клуба юных моряков.

В связи со сложной эпидемической обстановкой на церемонию не приехали представители дипломатического корпуса Великобритании.

Памятные мероприятия были проведены с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Несмотря на то, что церемония проходила на свежем воздухе, количество участников было ограничено.

11 ноября в странах британского содружества отмечается как День поминовения воинов, погибших на поле боя. К этой дате приурочены памятные мероприятия возле захоронения лётчиков Королевских ВВС Великобритании на мемориальном кладбище главной базы Северного флота. Они проводятся регулярно, начиная с 1995 года.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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