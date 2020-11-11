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11.11.2020 (17:01)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота выполнили парашютные прыжки

В рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие подразделений разведки соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота отработали прыжки на различных парашютно-десантных системах, в том числе «Мальва» и «Арбалет».

Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации с высот около 800 метров, как в светлое, так и в темное время суток.

После приземления в ходе занятий морские пехотинцы оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

До конца недели военнослужащие подразделений разведки совершат порядка 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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