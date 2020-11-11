11.11.2020 (16:25)

Военнослужащие ЗВО за месяц продезинфицировали более 300 тыс. квадратных метров территории военных и социальных объектов в пяти регионах России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, за прошедший месяц провели дезинфекцию военных и социальных объектов на площади более 300 тыс. квадратных метров.

Специальной обработке подверглись внутренние помещения штабов, казарм, солдатских столовых, склады и технические помещения на территории воинских частей. Также были обработаны больницы, детские поликлиники, остановки общественного транспорта, жилые здания, придомовые территории и дорожные покрытия. Для дезинфекции военнослужащие использовали свыше 70 тонн специальных растворов с применением авторазливочных станций АРС-14 КМ, АРС-14 и автономных комплектов специальной обработки ДКВ-1К на базе автомобилей КамАЗ.

Всего к мероприятиям по дезинфекции привлекались порядка 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 50 единиц специальной техники войск РХБ защиты.

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