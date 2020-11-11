11.11.2020 (15:43)

Волгоградские юнармейцы осмотрели экспозицию Поезда Победы

Юнармейцы Волгограда встретили Поезд Победы. Уникальный музей на колесах начал свое движение с Белорусского вокзала Москвы и уже проследовал через десятки городов. Его маршрут разделен на две части. Первая пролегает по линии фронта, где финальной точкой стал Волгоград.

«Состав прибыл на вокзал Волгоград-1 и это очень символично. Именно за это место во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои», — подчеркнул начальник регионального штаба Юнармии Волгоградской области Денис Харитонов.

Первыми, кто осмотрел экспозицию, стали юнармейцы Россошинской школы, разумеется, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Всего же на экскурсию приедет больше 200 ребят.

«В семи вагонах поезда — вся история военного времени. И это как будто прыжок в прошлое. Выставка поразила своей реалистичностью. Мы буквально побывали в другой эпохе. Причем, авторы сделали все для того, чтобы зрители испытали ощущения полного погружения — видеопроекторы, интерактивные панели, тач-столы и окна-экраны установлены в каждом вагоне», — поделился командир поискового юнармейского отряда «Орлята» Котлубанской школы, Городищенского района Волгоградской области Илья Кудинов.

Увидеть уникальные вагоны Поезда Победы посчастливилось и астраханским юнармейцам. Ребят пригласили товарищи из волгоградского представительства. Зрителям открылась настоящая иммерсивная инсталляция, где каждый экспонат можно потрогать руками. Вагон за вагоном, как будто на машине времени, мальчишки и девчонки перемещались с одного отрезка времени в другой. Поезд Победы — это как напоминание молодежи — такое никогда не должно повториться. Ради юнармейцев стоянку поезда продлят еще на один день.

«Проект очень важный. Он создан большим количеством неравнодушных людей и призван донести исторические факты в нестандартном формате. Организаторы позаботились о том, чтобы Поезд Победы вызывал непередаваемые ощущения. Именно прочувствовав всю палитру эмоций, мы сможем сохранить память о подвиге советского народа. Проект «Поезд Победы» станет завершающим мероприятием Года памяти и славы, но это не значит, что в Юнармии в 2021 году перестанут проводить патриотические и памятные мероприятия, совершать поисковые экспедиции. Наша задача — прославлять подвиг фронтовиков и научить молодежь беречь героическое прошлое страны», — сообщили в пресс-службе движения.

Вторая часть маршрута победного поезда пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. В Москву музейный состав вернется в начале 2021 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице