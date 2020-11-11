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11.11.2020 (15:51)

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск. Межбазовый переход прошёл в сложных погодных условиях. Экипаж фрегата проявил слаженность действий и показал высокую военно-морскую выучку.

В Белом море корабль отработает мероприятия боевой подготовки с использованием ракетного оружия. Ранее он выполнил стрельбу по морской цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В октябре фрегат провёл стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море, а в конце сентября отработал пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Предстоящие стрельбы фрегата обеспечат силы Беломорской военно-морской базы, вспомогательного флота и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
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