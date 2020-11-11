11.11.2020 (15:42)

Полигон в Кузбассе оснастили условным населенным пунктом для отработки боя в городе

Военнослужащие общевойскового соединения 4-1 общевойсковой армии, дислоцированного в Кемеровской области, в новом учебном году приступят к отработке учебно-боевых задач на новой материальной базе, специально подготовленной на полигоне в Кузбассе.

Для этих целей в ходе проведения работ по обновлению учебно-материальной базы (УМБ) к новому периоду обучения на полигоне Юргинский в Кемеровской области был построен условный населенный пункт, предназначенный для отработки подразделениями боя в городских условиях. Визуально – это 12 имитирующих жилые дома прочных строений с сопутствующими разноразмерными «хозяйственными постройками».

«На данном учебном месте будут отрабатываться вопросы блокирования населённого пункта и ведения боя в городских условиях. Учебное место позволит привлечь к выполнению учебно-боевых задач более 500 человек», - сказал командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков.

Кроме того, на полигоне Юргинский была капитально обновлена и расширена система электрификации учебно-тактического поля. На местности уложено 3500 километров линий электрокабеля.

В течение подготовительного периода к новому учебному году личный состав соединений и воинских частей модернизирует и обновляет мишенные поля различного типа, которые предназначены для обучения по применению стрелкового оружия, бронетанковой техники, артиллерии. Всего будет подготовлено более 10 000 мишеней.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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