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11.11.2020 (15:39)

Более 4 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин

Более 4 тыс. новобранцев в рамках осеннего призыва уже прибыли в соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных на территории пяти регионов России, и размещены на двухнедельный карантин в специальных изолированных казармах.

По прибытии призывники прошли медицинский осмотр, повторно сдали тест на COVID-19 и были размещены в казармах, которые прошли специальную обработку и оборудованы всем необходимым для двухнедельной самоизоляции.

По окончании карантина новобранцев ожидает общевоинская подготовка, а также церемония приведения к Военной присяге, которая будет проходить в закрытом режиме в целях безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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