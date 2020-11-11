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11.11.2020 (15:37)

В Ленобласти кинологи ЗВО подготовят минно-розыскных собак к работе в зимних условиях

В преддверии зимы кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут ряд практических занятий по специальной подготовке с минно-розыскными собаками соединения в условиях низких температур.

В ходе совместных тренировок военнослужащие будут совершенствовать навыки четвероногих питомцев в прохождении специальной полосы препятствий в защитных кинологических комплектах, поиске различных типов взрывчатых веществ на незнакомых участках местности при наличии снежного покрова и гололедицы, в различное время суток.

Кроме того, особенностью проведения занятий станет использование военнослужащими долговременных закладок взрывчатых веществ, при работе с которыми обучаемые собаки произведут поиск на местности спустя несколько дней после их установки.

Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности. Специалисты минно-розыскной службы полка неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Мобильные группы разминирования объединения  ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов времен  Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца, саперами уже было обезврежено более 120 взрывоопасных предметов, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Кинологи
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