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11.11.2020 (15:30)

Мотострелки ЦВО отразили нападение на военные объекты во время учения по антитеррору в Кузбассе

В Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения по антитеррору отразили нападение условного противника на военные объекты на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, противник на автомобилях повышенной проходимости, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, двигался в сторону военных объектов с целью его захвата. Для прикрытия объекта были задействованы военнослужащие мотострелковых подразделений, которые выдвинулись на БМП-2 в назначенный район и заняли оборону на маршруте следования колонны условной бандгруппы. При приближении «противника» мотострелки открыли огонь из вооружения БМП-2 и стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и снайперских винтовой СВД.

Экипажи БМП-2 и расчеты гранатометов отработали уничтожение целей, имитирующих живую силу и автомобильную технику условного противника на дальностях от 200 метров и до 2 км.

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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