11.11.2020 (15:25)
В Мордовии состоялась единовременная отправка более 60 призывников к местам прохождения службы
В Саранске состоялась отправка железнодорожным транспортом более 60 новобранцев в Краснодарский край.
Перед отправкой в вагонах поезда была проведена дезинфекция. «Поздравляю вас с убытием в воинские части, не посрамите честь Республики Мордовия, своих родных и близких! Служите честно и достойно!», - поздравил военный комиссар Мордовии полковник Игорь Тихомиров.
Перед убытием со сборного пункта новобранцы прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Всего за осенний призыв из Республики Мордовия планируется отправить около 600 человек.
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