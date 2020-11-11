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11.11.2020 (15:25)

В Мордовии состоялась единовременная отправка более 60 призывников к местам прохождения службы

В Саранске состоялась отправка железнодорожным транспортом более 60 новобранцев в Краснодарский край.

Перед отправкой в вагонах поезда была проведена дезинфекция. «Поздравляю вас с убытием в воинские части, не посрамите честь Республики Мордовия, своих родных и близких! Служите честно и достойно!», - поздравил военный комиссар Мордовии полковник Игорь Тихомиров.

Перед убытием со сборного пункта новобранцы прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Всего за осенний призыв из Республики Мордовия планируется отправить около 600 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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