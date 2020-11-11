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11.11.2020 (14:22)

Экипажи новейших истребителей Су-35С Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя

Фото Видео

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.

Экипажи новейших истребителей Су-35С, выполнив взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями Ленинградской армии ВВС и ПВО, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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