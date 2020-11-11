11.11.2020 (14:22)
Экипажи новейших истребителей Су-35С Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя
В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.
Экипажи новейших истребителей Су-35С, выполнив взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.
Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями Ленинградской армии ВВС и ПВО, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.
Тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.
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