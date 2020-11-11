11.11.2020 (14:22)

Экипажи новейших истребителей Су-35С Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отработка высокоманевренного воздушного боя экипажами истребителей Су-35С

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.

Экипажи новейших истребителей Су-35С, выполнив взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями Ленинградской армии ВВС и ПВО, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

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