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11.11.2020 (14:03)

Около 70 современных блок-модульных объектов получат полигоны ЦВО в 2021 году

Около 70 блок-модульных объектов инфраструктуры полевого фонда получат полигоны Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки ЦВО полковник Виктор Максимов, подводя итоги боевой учебы войск округа.

«Около 70 блок-модульных объектов инфраструктуры получат полигоны военного округа в 2021 году. Половина из них будет направлена в распоряжение полигона в Оренбургской области, часть поступит в Самарский и Юргинский гарнизоны для замены устаревших строений: командных и участковых пунктов управления, учебных классов, пунктов боепитания, помещений для обогрева личного состава стреляющих подразделений, боксов хранения полигонного инвентаря и постов оцепления», - сказал полковник Виктор Максимов. Он добавил, что в будущем году порядка десяти окружных полигонов также примут на дооснащение полигонной инфраструктуры 30 комплектов полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), используемых в процессе огневой подготовки обучаемых подразделений.

Комплекс ПСО-Р – это компьютеризированная система с радиопередающими устройствами. Она даёт возможность руководителям занятий создавать гамму вариаций в среде мишенной обстановки. Кроме того, компьютерное обеспечение ПСО-Р позволяет вести автоматический учёт индивидуальных результатов стрельб и выдавать общую информацию за подразделение.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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