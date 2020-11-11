11.11.2020 (13:49)

Военнослужащие ЦВО усовершенствовали способы борьбы с ударными беспилотниками

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году повысили уровень боевой подготовки по сравнению 2019 годом на 5%. Новые методики при подготовке подразделений были нацелены на борьбу с ударными беспилотниками противника и заминированными автомобилями.

В течение 2020 учебного года личный состав подразделений совершенствовал методику и способы борьбы с ударными беспилотниками и дронами условного противника, а также заминированными автомобилями, при этом особое внимание уделялось применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, а также сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем.

«Для обучения личного состава и слаживания подразделений за прошедший учебный год проведено более 5800 занятий по вождению, огневой и тактической подготовке, 490 боевых стрельб отделений и взводов, 44 ротных и батальонных тактических учений, что на 5 % больше показателей за 2019 год», - сказал командующий 41-й общевойсковой армии (ОА) генерал-майор Сергей Рыжков.

По итогам крупнейшего в текущем году двустороннего учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа, на которых подводились результаты проделанной работы по подготовке военнослужащих в уходящем году, 41-я общевойсковая армия получила высокую оценку и доказала, что способна выполнить поставленные перед ней задачи.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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