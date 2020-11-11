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11.11.2020 (13:32)

Под Оренбургом дежурные силы и подразделения усиления ракетного соединения ЦВО отразили нападение условных диверсантов на пусковые установки «Искандер-М»

Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа на учении по антитеррору отразили нападение диверсантов на парк с пусковыми установками оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Оренбургской области.

По замыслу учения, диверсанты прорвались в парк через контрольно-пропускной пункт, пытаясь захватить ОТРК «Искандер-М». Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А завязали бой. На помощь им вышли подразделения усиления на боевых машинах пехоты БМП-2М. Сосредоточенным огнем из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег» и КПВТ военнослужащие уничтожили условного противника.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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