10.11.2020 (01:00)

Омский учебный центр ВДВ с 1 декабря приступит к подготовке более 3 тысяч младших специалистов для войск по 25-ти специальностям

В новом учебном году, который начнется с 1 декабря текущего года, Омский учебный центр (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск увеличит набор для подготовки специалистов и более чем в 2 раза расширит перечень военно-учетных специальностей.

“Сейчас мы занимаемся созданием ещё одного объекта, чтобы расширить наши возможности по подготовке специалистов - десантников. Это многофункциональный тир, строительство которого, планируется завершить в 2021 году. По плану в него будет включено восемь объектов, - это участки для тактической стрельбы, выполнения стрельб специальными подразделениями, ведения огня из бойниц макетов вертолёта”, - отметил начальник учебного центра ВДВ полковник Виталий Терёхин.

В текущем году учебный центр подготовил и направил в воинские части ВДВ более 2500 десантников по 11-ти специальностям. Были подготовлены младшие командиры, механики-водители, наводчики-операторы для различных типов боевых машин десанта, в том числе для новейшей БМД-4М, специалисты связи и водители категории «С», а также другие специалисты, которые требуются в Воздушно-десантных войсках.

В новом учебном году перечень военно-учетных специальностей будет увеличен до 25-ти.

Если раньше мы готовили только командиров гаубицы Д-30 и самоходного артиллерийского орудия 2С9 “Нона”, то с 1-го декабря будет осуществлён набор на новые артиллерийские специальности: командиры расчётов противотанкового ракетного комплекса нового поколения <Корнет>, миномётов нового поколения и самоходных противотанковых пушек, таких как 2С25 «Спрут-СД» подчеркнул полковник Виталий Терёхин.

Учебный центр ВДВ имеет славные традиции, а в сентябре 2020 года отпраздновал 60-летие со дня своего образования.

За это время здесь было подготовлено свыше 350 тысяч военнослужащих по различным направлениям. Более двух тысяч выпускников награждено орденами и медалями. Двое, - стали Героями Советского Союза.



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