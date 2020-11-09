09.11.2020 (22:20)

Подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО проводят ежедневную обработку соединений и воинских частей ЗВО

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку соединений и воинских частей ЗВО.

Для организации проведения работ по специальной обработке в танковом объединении была создана оперативная группа, состоящая из более чем 40 единиц военной техники. Основу группы составляют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14 и АРС-14КМ, позволяющие производить дезинфекцию специальными химическими растворами.

В первую очередь военнослужащие РХБ защиты проводят обработку мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.

Во всех соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО ведется ежедневная профилактическая работа по противодействию распространению вирусных заболеваний силами и средствами подразделений РХБ защиты.

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