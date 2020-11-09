09.11.2020 (21:06)

В Минобороны России состоялось совещание по организации подготовки войск с применением БпЛА

В Минобороны России состоялось совещание под руководством заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, посвященное вопросам организации подготовки войск с учётом применения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в боевых порядках соединений, воинских частей и подразделений, а также вопросам готовности противодействия БпЛА противника с учётом опыта вооруженных конфликтов.

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