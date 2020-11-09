09.11.2020 (20:40)

Свыше 4 тыс. призывников сдали тест на коронавирус и отправились служить в войска из Москвы и Московской области

Со сборных пунктов Москвы и Московской области свыше 4 тыс. военнослужащих осеннего призыва прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции и были направлены в войска для прохождения службы.

У призывников тестирование проходило в отдельных помещениях расположенном на территории сборных пунктов. Сама процедура занимала 15 минут. Как только у призывников был показан отрицательный результат они тут же были направлены для прохождения медицинской комиссии.

На территорию сборных пунктов допускаются группы, не превышающие 5 человек. Отправка призывников со сборных пунктов осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители ежедневно проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают необходимый запас медицинских масок.

Всего со сборных пунктов Москвы и Московской области в ходе осеннего 2020 года призыва будет отправлено в войска свыше 10 тыс. военнослужащих.

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