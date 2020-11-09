09.11.2020 (20:27)

В танковой армии ЗВО завершилась итоговая проверка физической подготовленности более 10 тыс. военнослужащих

В соединениях и воинских частях танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях завершилась итоговая проверка физической подготовленности военнослужащих за 2020 год.

Всего к проверке было привлечено свыше 10 тысяч солдат, сержантов и офицеров. Они сдали нормативы на быстроту, силу и выносливость. Военнослужащие показали свои силы на перекладине, выполняя подтягивание, подъем с переворотом, или выход с силой. В зависимости от возраста также разрешено показывать силу в поднятии гири, или отжимании. При выполнении нормативов на быстроту военнослужащим разрешено бегать 10 по 10 м, 60, или 100 м. Свою выносливость личный состав показывал при беге на 1, 3 и 5 тыс. м.

Также военнослужащими выполнялись упражнения военно-прикладных видов спорта: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

Итоговая оценка каждому военнослужащему была выставлена по сумме набранных баллов в соответствии с наставлением по физической подготовке в ВС РФ. В зависимости от показанных результатов военнослужащие в течение следующего года будут получать надбавку от 15 до 100 процентов от воинского оклада.

Во время проверки был полностью соблюден комплекс противоэпидемических мероприятий.

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